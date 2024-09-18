T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 18 Eylül 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/3915 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3915 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Avcılar İlçe, AVCILAR Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, 4729 Parsel, 16 nolu Bağ.Böl. Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Köy içi Mevkii, 4729 Parselde kayıtlı,7 KATLI BETONARME MESKEN, OFİS, İŞYERİ VE ARSASI nitelikli, 627,00 m² alanlı, kat mülkiyetli Ana gayrimenkulde, 24/798 arsa paylı, 2. Normal kat, 16 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölümün satışı yapılacaktır.

İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün yazısına göre; Avcılar İlçesi, Merkez Mahallesi, 26 Pafta, 4729 parsel sayılı yer, 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli, Avcılar Uygulama İmar Planına göre, ön bahçe: yola teşekkül istikametinde, arka bahçe: h/2 metre, yan bahçe: 3 metre çekme mesafesinde, ayrık nizam, 5 kat yapılaşma şartlarında, ?Konut? Alanında kalmaktadır.

Taşınmaz, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan, Reşit Paşa Caddesine yakın, merkezi konumludur. Taşınmazın bulunduğu bölge, konut ve ticaret fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Avcılar Merkez Camisi, taşınmaza yakın konumdaki sosyal yapıdır. Ana taşınmaz ile üzerinde betonarme karkas sistemle, ayrık nizamla, kaliteli malzeme ve işçilikle inşa edilen İskânlı köşe konumlu binadır. Avcılar İlçe Tapu Müdürlüğü imar işlem dosyasında incelediğimiz binaya ait, 31.01.2018 tarih 2018/1573542 Sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesine göre bina, 2 bodrum, zemin, 4 normal, çatı katlıdır. Bina, 2018 yılı yapımı olup yaklaşık olarak, 6 yaşındadır. Binanın 2. Bodrum katında, sığınak, otopark alanları, 1. Bodrum katında, 2 adet b. b. daire,1 adet b. b. dükkân, zemin katında, 2 adet b. b. dükkân, 4 adet b. b. ve normal katların her birinde, 5?er adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. 4. Normal katındaki meskenler, çatı piyeslidir. Ana gayrimenkul binada toplamda, 28 adet bağımsız bölüm mevcuttur. Binanın dış cephesi, mantolama üzeri dış cephe kaplamalıdır. Binada, asansör ve kapalı otopark bulunmaktadır. Binanın dış kapısı, demir profillidir. Bina içinde, giriş sahanlığı, merdiven basamakları ve kat sahanlık zeminleri, mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, demir profillidir.16 numaralı bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesinde ve mevcutta, binanın 2. Normal katında, Net;78 m² (Brüt;88 m²) alanda, 2 oda, salon, antre, mutfak, banyo hacimlerinden ibarettir. Konu taşınmaz, binanın İncesu Sokağına bakan girişinin bulunduğu ön cephesinden, doğuya, binanın Menekşe Sokağına bakan sol yan cephesinden batıya cephelidir. Konu taşınmazın iç mekânlarında, salon ve odaların zeminleri, laminat parke, ıslak hacimler, antre zeminleri, seramik kaplamalıdır. Salon ve odaların duvarları, saten boyalı, tavanları, kartonpiyerlidir. Mutfakta, mermer malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdf?li malzemeden imal mutfak dolapları mevcuttur. Banyoda, dolaplı lavabo, klozet, duş kabini bulunmaktadır. Konu taşınmazın ısıtma sistemi, doğalgaz kombili sistemlidir. Tüm sıhhi ve mekanik tesisatı tamdır. Dairenin dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmaz, kat, konum ve alan olarak onaylı mimari projesine uygundur.

Adresi: Merkez Mahallesi, İncesu Sokak, Berrak Apartmanı, No:8, D:16 Avcılar / İSTANBUL

Yüzölçümü : 78 m2

Arsa Payı : 24/798

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 4.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/12/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 14:00

13/09/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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