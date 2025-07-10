T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi

Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/5889 TLMT.

Örnek No:54*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5889 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NUMARALI ARAÇ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.000.000,00 1 Taşıt 34EHG734 Plakalı , 2021 Model , DACIA Marka , K9KU878D027129 Motor No'lu , VF1HJD40867697384 Şasi No ...

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ;34 EHG 734 plaka sayılı 2021 model yılına sahip BEYAZ renkli, VF1HJD40867697384şasi numaralı DACIA marka DUSTER 1.5 BLUE DCI COMFORT 115 4X4 E6 FULL tipindeki DİZEL yakıtlı, MANUEL vitesli araç 07.05.2025tarihinde tarafımdan incelenmesinde

- Aracın anahtar olmadığı için çilingir marifeti ile açıldığı,

- Şasi numarası gövde üzerinden okunmuştur.

Arka tampon, bagaj kapağı, sağ arka stop, sol ön kapı, sol arka çamurluk, sağ ön çamurluk, sağ arka kapı. Ön tampon hasarlı olduğu gözlenmiştir.

Motor ve şanzımanın üzerinde olduğu,

Ön cam çatlak olduğu,

- İçinin kirli olduğu,

- Araç dışının kirli ve tozlu olduğu gözlenmiştir.

- Aracın geçmiş hasarları SBM sorgulamasında1 adet hasar geçmişi olduğu gözlenmiştir.Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 10:34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 10:34 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 10:34

2. NUMARALI ARAÇ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.000.000,00 1 Taşıt 34EEJ545 Plakalı , 2020 Model , DACIA Marka , K9KU874D046783 Motor No'lu , VF1HJD40666448880 Şasi No ...

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ; 34 EEJ 545 plaka sayılı 2020 model yılına sahip BEYAZ renkli, VF1HJD40666448880 şasi numaralı DACIA marka DUSTER 1.5 BLUE DCI COMFORT 115 4X4 tipindeki DİZEL yakıtlı, MANUEL vitesli araç 07.05.2025tarihinde tarafımdan incelenmesinde - Aracın anahtar olmadığı, aracın açık olduğu, - Şasi numarası gövde üzerinden okunmuştur.

Arka tampon, sol ön çamurluk, sol ön kapı, sol arka kapı, sol ön lastik, Ön tampon hasarlı olduğu gözlenmiştir.

Motor ve şanzımanın üzerinde olduğu,

Akünün araç üzerinde olmadığı,

-İçinin kirli olduğu,

-Araç dışının kirli ve tozlu olduğu gözlenmiştir.

- Aracın geçmiş hasarları SBM sorgulamasında hasar geçmişi olmadığı gözlenmiştir.Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 12:19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 12:19 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 12:19

3.NUMARALI ARAÇ

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 950.000,00 1 Taşıt 34EHG740 Plakalı , 2021 Model , DACIA Marka , K9KU878D024374 Motor No'lu , VF1HJD40X67697399 Şasi No ...

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ; 34 EHG 740 plaka sayılı 2021 model yılına sahip BEYAZ renkli, VF1HJD40X67697399şasi numaralı DACIA marka DUSTER 1.5 BLUE DCI COMFORT 115 4X4 E6 FULL tipindeki DİZEL yakıtlı, MANUEL vitesli araç 07.05.2025tarihinde tarafımdan incelenmesinde - Aracın anahtar olmadığı, aracın açık olduğu,- Şasi numarası gövde üzerinden okunmuştur.

Arka tampon, bagaj kapağı, sağ ön çamurluk, sağ ön kapı. Ön tampon hasarlı olduğu gözlenmiştir.

Motor ve şanzımanın üzerinde olduğu,

-İçinin kirli olduğu,

-Araç dışının kirli ve tozlu olduğu gözlenmiştir.- Aracın geçmiş hasarları SBM sorgulamasında3 adet hasar geçmişi olduğu gözlenmiştir. Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 14:48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:48 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 14:48

(İİK m.114/4)