T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi

34SA6581 Plakalı , 2016 Model , BMW Marka , 5.20İ - 5L Tipli , B1001576 Motor No'lu , WBA5A1105GG733800 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Rengi Mavi , Dosya kapsamında yer alan 19/05/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre; , sağ sol yan camlarının sağlam, ön camın sağlam olduğu, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

Aracın bilgi ekranından 192632 kilometrede olduğu tespit edilmiştir.

Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırılamadığı için beyninde ve Sensörlerinde sorun olup olmadığı tespit edilemedi.