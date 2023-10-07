T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Yayın Tarihi:
Örnek No:54*
2023/19247 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19247 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.310.850,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet kumaş traşlama makinası ser mekatronik smth 2200 seri no:smt0042019 moedl yılı kumaş traşlama ...
|728.250,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet kumaş sarma makinası CANKUR MAKİNE ESK 1-C Seri No: 00670 2017 model yılı
umaş Sarma Makines ...
|21.847,50
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet elektronik kontrol ünitesi DMS DİLMANLAR DMS22 DIL-TENTER KUMAŞ KURUTMA
ve EN FİKSE MAKİNESİ ...
|21.847,50
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet elektronik kontrol ünitesi DMS marka D.komp ibareli Makine Elektronik Kontrol
Ünitesi Seri n ...
|21.847,50
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet elektronik kontrol ünitesi SETEX 646 TC DMS-18-2400-2011-01 2011 üretim yılı
Makine Elektron ...
|21.847,50
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet elektronik kontrol ünitesi DMS 22-10 TENTER KUMAŞ KURUTMA ve EN FİKSE
MAKİNESİ Seri No. DMS ...
|21.847,50
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet elektronik kontrol ünitesi ER MEKATRONİK SMTH 2200 Seri No: SMT004 2019
odel yılı Seri No: 5 ...
|21.847,50
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet elektronik kontrol ünitesi MIGTO 4310 marka RCM- DM 2400 Seri No: M2292 2017
retim yılı Makin ...
|21.847,50
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet elektronik kontrol ünitesi BB marka Seri No : AA000129T000064018AA Makine
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:12
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 10:12
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:12
02/10/2023 (İİK m.114/4)
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01904733