T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:54*

2023/19247 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19247 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.310.850,00 1

Adet Taşınır 1 Adet kumaş traşlama makinası ser mekatronik smth 2200 seri no:smt0042019 moedl yılı kumaş traşlama ... 728.250,00 1

Adet Taşınır 1 Adet kumaş sarma makinası CANKUR MAKİNE ESK 1-C Seri No: 00670 2017 model yılı

umaş Sarma Makines ... 21.847,50 1

Adet Taşınır 1 Adet elektronik kontrol ünitesi DMS DİLMANLAR DMS22 DIL-TENTER KUMAŞ KURUTMA

ve EN FİKSE MAKİNESİ ... 21.847,50 1

Adet Taşınır 1 Adet elektronik kontrol ünitesi DMS marka D.komp ibareli Makine Elektronik Kontrol

Ünitesi Seri n ... 21.847,50 1

Adet Taşınır 1 Adet elektronik kontrol ünitesi SETEX 646 TC DMS-18-2400-2011-01 2011 üretim yılı

Makine Elektron ... 21.847,50 1

Adet Taşınır 1 Adet elektronik kontrol ünitesi DMS 22-10 TENTER KUMAŞ KURUTMA ve EN FİKSE

MAKİNESİ Seri No. DMS ... 21.847,50 1

Adet Taşınır 1 Adet elektronik kontrol ünitesi ER MEKATRONİK SMTH 2200 Seri No: SMT004 2019

odel yılı Seri No: 5 ... 21.847,50 1

Adet Taşınır 1 Adet elektronik kontrol ünitesi MIGTO 4310 marka RCM- DM 2400 Seri No: M2292 2017

retim yılı Makin ... 21.847,50 1

Adet Taşınır 1 Adet elektronik kontrol ünitesi BB marka Seri No : AA000129T000064018AA Makine

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2023 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2024 - 10:12

02/10/2023 (İİK m.114/4)