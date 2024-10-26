T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi:

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/9722 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9722 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

1.200.000,00

1

Taşıt

PLAKA 34 CVF 469

MARKASI & MODEL VOLKSWAGEN &2020

CİNSİ & SINIFI & TİCARİ ADI : KAMYONET& N1

KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI :YÜK NAKLİ& 5 KİŞİ

SİLİNDİR HACMİMOTOR GÜCÜ (kw) 1968 Cm3&110 kw

RENGİ : GRİ

YAKIT CİNSİ : DİZEL

VİTES TÜRÜ : MANUEL

KİLOMETRE : 96688 KM.

ARACA AİT DİĞER TEKNİK BİLGİLER : Ticari adı TRANSPORTERNet Ağırlığı 2029 Kg.Azami Yükle Ağırlığı 3000 kg.

Lastik Ebatları.215*65*R16

Borçlu adına kayıtlı olan34 CVF 469 plaka sayılı 2020 model Volkwagen Transporter marka çift sıra koltuklu kamyonet aracın trafik den men edilip bağlandığı Kayabaşı Şamlar mevki Tuğçe sokak Başakşehir adresinde bulunan Erol yeddiemin otoparkı deposunda olduğu görülmüştür.Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresindeki satış ilanı ve satış şartnamesine ekli bilirkişi raporunda beyan edilmiştir.

Kaporta ve dış kısımları incelendiğinde aracın emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu, ön cam üzerinde çatlaklar olduğu, motor ön kaput uç kısmında küçük ölçekli ezikler olduğu, genel olarak da model yılı itibari ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları küçük ölçekli bölgesel çizikler korozyonlar olduğu görülmüştür. Araç motor şanzıman mekanik ve yürür aksamları ve bunlara bağlı bileşenler incelendiğin de gözle görülür bir eksiklik olmadığı kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar aşınmalar yağ kaçakları olduğu görülmüştür

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 10:16

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:16

(İİK m.114/4)

#ilangovtr BASIN NO: ILN02110584