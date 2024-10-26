T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi'nden
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/9722 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9722 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
1.200.000,00
1
Taşıt
PLAKA 34 CVF 469
MARKASI & MODEL VOLKSWAGEN &2020
CİNSİ & SINIFI & TİCARİ ADI : KAMYONET& N1
KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI :YÜK NAKLİ& 5 KİŞİ
SİLİNDİR HACMİMOTOR GÜCÜ (kw) 1968 Cm3&110 kw
RENGİ : GRİ
YAKIT CİNSİ : DİZEL
VİTES TÜRÜ : MANUEL
KİLOMETRE : 96688 KM.
ARACA AİT DİĞER TEKNİK BİLGİLER : Ticari adı TRANSPORTERNet Ağırlığı 2029 Kg.Azami Yükle Ağırlığı 3000 kg.
Lastik Ebatları.215*65*R16
Borçlu adına kayıtlı olan34 CVF 469 plaka sayılı 2020 model Volkwagen Transporter marka çift sıra koltuklu kamyonet aracın trafik den men edilip bağlandığı Kayabaşı Şamlar mevki Tuğçe sokak Başakşehir adresinde bulunan Erol yeddiemin otoparkı deposunda olduğu görülmüştür.Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresindeki satış ilanı ve satış şartnamesine ekli bilirkişi raporunda beyan edilmiştir.
Kaporta ve dış kısımları incelendiğinde aracın emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu bir araç olduğu, ön cam üzerinde çatlaklar olduğu, motor ön kaput uç kısmında küçük ölçekli ezikler olduğu, genel olarak da model yılı itibari ve kullanımdan dolayı muhtelif boya aşınmaları küçük ölçekli bölgesel çizikler korozyonlar olduğu görülmüştür. Araç motor şanzıman mekanik ve yürür aksamları ve bunlara bağlı bileşenler incelendiğin de gözle görülür bir eksiklik olmadığı kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar aşınmalar yağ kaçakları olduğu görülmüştür
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2024 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2024 - 10:16
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/12/2024 - 10:16
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/12/2024 - 10:16
(İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02110584