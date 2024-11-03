T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 03 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/10088 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/10088 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, DEREKÖY ÇİFTLİĞİ Mevkii, 255 Ada, 4 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm .

Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Ada Sokak, Funda Sitesi, Funda 04-05 A27 Blok, 4 Dış Kapı Numaralı, 2.Kat, Daire 5Başakşehir/ İSTANBUL

Kıymet Takdirine İtiraz Davasında Hükme Esas Alınan Bilirkişi Raporuna Göre; "Kıymet takdiri istenilen taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2.Kısım Mahallesi, Ada Sokak, Funda Sitesi, Funda 04-05 A27 Blok, 4 Dış Kapı Numaralı, 2.Kat, Daire 5 adresinde, mevcut tapunun 255 ada, 4 parsel sayılı, 18.479,99 m² alanlı arsa üzerinde BAK tarzda Blok şeklinde birçok yapının mevcut olduğu görülmüştür.Dava Konusu Taşınmaz; 4 Oda, 1 Salon, Mutfak, Banyo wc, Ayrı wc Ve Balkon Mahallerinden Müteşekkil olup, Yatak Odasında Ebeveyn Banyosu Bulunan, Salon ve Oda Zeminleri Laminant Parke, Islak Hacimler Seramik,Mutfak Dolapları Ahşap, Ankastre Mutfak Şeklinde, Tezgâhı Granit, Duvarları Saten Boyalı Ve Tavanlar Kartonpiyer Uygulamalı, Salon Ve Oda Kapıları Amerikan Kapı, Dış Kapısı Çelik, Camları Renkli PVC Doğrama, Banyosunda Küvet, Duş Kabin Mahalli Ve Banyo Dolabı Bulunan, Isınma Şekli Olarak Doğalgaz Kullanılan, Yaklaşık ve Takribi Olarak, 148 m² Net Kullanım Alanına Sahip, Masrafsız Ve Temiz Bir Mesken Olduğu Görülmüştür.Ayrıca Dava Konusu Taşınmazın Bulunduğu Bina; Bodrum + Zemin + 9 Normal Kattan Oluşan Ve Her Katında 2 Adet Daire Bulunan, Asansörlü Ve Bina Görevlisi Olan,Her Türlü Alt Ve Üst Yapısı Tamamlanmış, Belediye Ve Sosyal İmkânlardan Faydalanabilecek Bir Mevkide Olduğu, Konum İtibari İle Her Türlü Ulaşım İmkânlarına Sahip,Nezih Ve Temiz bir site olduğu tarafımızdan görülmüştür."denilmiştir.

İmar Durumu: Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün 08.03.2023 tarihli imar durum yazısına göre; İstanbul ili, Başakşehir ilçesi, Bahçeşehir 2. kısım mahallesi, 255 ada, 4 parsel sayılı söz konusu parsel, Bugün itibari ile; 07.02.2003 onay tarihli Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe- Dereköy çiftliği mevkii, Revizyon uygulama imar planı ile, 22.09.2021 tasdik tarihli Ballıpınar, Sıvat-Yeşiltepe, Dereköy Çiftliği mevkileri Revizyon Uygulama İmar Planı Dereköy Çiftliğindeki irtifalara ilişkin Plan notu ilavesi kapsamında ' A? Lejantlı Ticaret + konut alanında kalmakta olup, ticaret + büro + konaklama hizmetleri için E: 0,50, konut için E: 1.50 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir.

Kıymeti : 7.250.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Beyan: Taşınmaz Üzerinde Diğer (Konusu:Taşınmaz üzerindeki ipotek temlik yazısıdır.Vatandaş talebi üzerine işlem gerçekleştirilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 14:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2025 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 14:40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 14:40

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.