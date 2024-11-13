T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/1200 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1200 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, 68 Parsel, 1. Normal Kat, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Dosya kapsamında yer alan 03.06.2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAPU KAYDI :

Dosyasında bulunan 22.05.2024 sorgu tarihli ve 10:55 saatli taşınmaza ait tapu kaydı belgesine göre; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, kat mülkiyetli, - ada, 68 parsel, 755,88 m2 yüzölçümlü, yedi katlı betonarme mesken ve ofis ana taşınmaz nitelikli, 1. normal kat, 4 no.lu bağımsız bölüm, 7852/178600 arsa paylı, daire bağımsız bölüm nitelikli, tam hisse malikborçlu adınakayıtlıdır.

TAŞINMAZINHALİHAZIR DURUMU:

Tapununİstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Cumhuriyet Mevkii, kat mülkiyetli, - ada, 68 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece ilçesi, Kanarya Mahallesi, Güvercin Caddesi, Ateş Apartmanı,15 dış kapı no.lu, 4 iç kapı no.lu adresinde yer almaktadır.

Mimari projesi üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen binanın, yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı ayrık nizam olup,3 bodrum kat+ zemin kat+3 normal kat+ ç.a.p. kattan oluşmaktadır. Binada toplam 29 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın 29.09.2017 tarihli Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Yapı Kullanma İzin Belgesi 18.09.2019 tarihlidir. Bina köşe başında kalmakta, Pelikan Sokak ve Güvercin Caddesine cepheli konumdadır. Binanın giriş kapısı Güvercin Caddesinden verilmiş, zemin kat seviyesinde vebinanın yan cephesinde yer almakta olup camlı çelik kapıdır. Bina giriş ve kat sahanlıkları ile merdiven basamakları mermer kaplı, sahanlıkların duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör mevcuttur. Kıymet takdiri yapılan 1. normal katta konumlu, 4 no.lu bağımsız bölüm, dairenin onanlı mimari projesinde; 51,27 m2 net, 69 m2 brüt alandasalon, 2 oda, mutfak, banyo ve antre hacimlerinden ibarettir. Salon ve odaların zemini laminant parke kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Mutfağın zemini seramik kaplı olup duvarları ve tavanısıvalı ve boyalıdır. Mutfakta sabit akrilik mutfak tezgahı ve eviye mevcut olup mutfak tezgahı altı ve üstü mutfak dolapları vardır. Banyo- wc' nin yer döşemesive duvarları seramik kaplı olup klozet, banyo dolabı-lavabo ve duşakabin bulunmaktadır. Antrenin zemini seramik kaplı,duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı,iç kapıları panel kapı ve dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi doğalgaz-kombidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı mevcuttur. Binanın yaşı 6 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın yakınındaİstasyon Caddesi ve Dr. Sadık Ahmet Caddesibulunmaktadır. Taşınmazın çevresi konut yoğunlukludur. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Kanarya Mahallesi, Güvercin Caddesi, Ateş Apartmanı,No:15 İç Kapı No:4 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 51,27 m2

Arsa Payı : 7852/178600

İmar Durumu : Söz konusu parsel; 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı'nda, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz (A-4) Ayrık Nizam, 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. HavamaniakriterlerindendolayımaksimumbinayüksekliğivekatadediEmlakveİstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 14:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 14:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 14:10

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.