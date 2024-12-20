T.C.Küçükçekmece İcra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 / 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/6875 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6875 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, Küçükçekmece Mahalle/Köy, Yenimahalle Mevkii, 5912 Parsel, 2. Kat 10 Nolu Bağımsız Bölüm 1995/2561 nolu mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; ana taşınmaz arsa üzerine inşa edilen binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas yapı, bitişik nizam olup, bodrum kat+zemin kat+3 normal kattan oluşmaktadır. Bina 5 kattan ibarettir. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Binada 16 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Bina girişi zemin kattan sağlanmıştır, Her katta 4 bağımsız bölüm vardır. Bina girişi onaylı projede arka cephede iken mahallinde ön cephede yapılmıştır. Bina giriş kapısı camlı demir ferforje kapıdır. Bina girişi sahanlığı ve kat sahanlıkları fayans kaplamalı, merdiven basamakları dökme mozaik beton blok olup duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalıdır. Binada asansör yoktur . Dosya konusu 2. normal katta konumlu, 10 nolu bağımsız bölüm mesken mimari projesine göre (süpürülebillir alan) net: 60 m2 alanda, salon 2 oda, mutfak, hol, banyo, wc ve balkon hacimlerinden ibarettir. Meskenin pencereleri pvc imalat ve ısıcamlı, dış kapısı ahşap kapıdır. Isıtama sistemi doğalgaz-kombidir. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı 29 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

İmar Durumu : İkiz nizam 5 kat Konut alanında kalmaktadır

Adresi : Cennet Mahallesi, Tevfik Fikret Sokak No: 7/10 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 60 m2 Arsa Payı: 100/1440 İmar Durumu: Var

Kıymeti : 2.000.000,00 TLKDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2025 - 12:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2025 - 12:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 12:02 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 12:02

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.