T.C. Küçükçekmece İcra Dairesi'nden
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/13557 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13557 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
785.000,00.- TL
1
Taşıt
54AIB164 Plakalı , 2022 Model , HYUNDAI Marka , HR Tipli , D4CBN460169 Motor No'lu , KMFZCX7KANU003850 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor Gücü 96HP , Motor Hacmi 2497cm3 , Rengi Beyaz , H100 KAMYONET, 2.5 CRDI STANDART KASALI E6 model, N1 sınıfı, 52777 km'de araç, kasanın sağ ve sol yanlarında sürtme ve darbe ile meydana gelen çizik ve ezilmeler mevcuttur arka stop lambası kapağı kırıktır. Araç etrafında sürtmeye bağlı çiziklerin olduğu görülmüştür. Araç anahtarı mevcut olup, çalışır durumda, motoru E6 'dır. Arka dingilde çift teker mevcuttur. Lastikler %70 durumdadır. Klima, Radyo cd çalar mevcuttur. SBM(Tramer) kayıtlarında hasar bilgisi olmadığı görülmüştür. (KDV %20)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 11:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2025 - 11:54
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 11:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2025 - 11:54
(İİK m.114/4)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02169076