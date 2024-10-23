T.C.Küçükçekmece icra Dairesi'nden

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2024 / 00:01

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ'NDEN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/29197 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/29197 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Avcılar İlçe, Avcılar Mahalle/Köy, Cihangir Mevkii, 23156 Parsel, 1. Normal Kat 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mevcut tapunun 23156 parsel sayılı 414,88 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat ve çatı katından müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan daire 1.Normal kat 7 nolu dairedir. Mimari projeye göre daire 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, balkon,ve wc 'den müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları laminant parke, ara ıslak alanları (hol,antre ,mutfak ,wc ) gibi yerlerin taban alanları seramik, meskenin duvarları saten boyalı ,kartonpiyerli mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları renkli fayans ,banyosu klozetli ,lavabolu,duşakabinli ,dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen ,elektrik, suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli ,mimari projeye göre dairenin net 66,22 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Binanın yeni bir bina ve otoparklı olduğu görülmüştür.

Adresi : Cihangir Mahallesi, Girdap Sokak No:11 Avcılar / İstanbul

Yüzölçümü : 66,22 m2Arsa Payı : 8/100 Kıymeti: 2.550.000,00 TL KDV Oranı : %1

İmar Durumu: 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar uygulama imar planında ön bahçe:4,00m, arka bahçe :h/2 m yan bahçe 3,00 m İkiz nizam 3 kat yapılaşma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır.Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:01 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN

İstanbul İl, Avcılar İlçe, Avcılar Mahalle/Köy, Cihangir Mevkii, 23156 Parsel, 1.Normal Kat 8 Nolu Bağımsız Bölüm mevcut tapunun 23156 parsel sayılı 414,88 m2 alanlı arsa üzerinde bodrum kat + zemin kat + 3 normal kat ve çatı katından müteşekkil B.A.K bir yapının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan daire 1.Normal kat 8 nolu dairedir. Mimari projeye göre daire 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, balkon,ve wc 'den müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları laminant parke, ara ıslak alanları (hol,antre ,mutfak ,wc ) gibi yerlerin taban alanları seramik, meskenin duvarları saten boyalı ,kartonpiyerli mutfak dolapları mobilya, tezgahı granit duvarları renkli fayans ,banyosu klozetli ,lavabolu,duşakabinli ,dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen ,elektrik, suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli ,mimari projeye göre dairenin net 68,95 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Binanın yeni bir bina ve otoparklı olduğu görülmüştür

Adresi : Cihangir Mahallesi, Girdap Sokak No:11 Avcılar / İstanbul

Yüzölçümü : 68,95 m2 Arsa Payı: 8/100 Kıymeti : 2.600.000,00 TLKDV Oranı : %1

İmar Durumu: 28/08/2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar uygulama imar planında ön bahçe:4,00m, arka bahçe :h/2 m yan bahçe 3,00 m İkiz nizam 3 kat yapılaşma şartlarında KONUT alanında kalmaktadır.Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2024 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 14:30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 14:30

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.