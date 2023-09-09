T.C.KÜÇÜKÇEKMECEİCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 09 Eylül 2023 / 00:01

Örnek No:54*

2023/28445 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28445 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. aracın DERİN OTOPARKI- FİRUZKÖY MAHALLESİ-Latife hanım sokak AVCILAR/İSTANBUL adresinde muhafaza altında bulunduğu ilan edilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.100.000,00 1 Taşıt 34BTP260 Plakalı , 2018 Model , VOLVO MarkaB4154T42544055 Motor No'lu ,YV1FS29L0J2469001 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 34 BTP 260 plaka sayılı araç; Volvo marka,S60 1.5 T3 ADVANCE GEARTRONIC tipli, 2018 model, motor numarası:B4154T42544055, Şase numarası: YV1FS29L0J2469001, Benzinli otomobil. Otomatik vitesli, sunrooflu, krem rengi deri koltuklu, 5 kişilik aracın anahtarların ve ruhsatın olmadığı,lastiklerin zayıf olduğu, sağ ön lastiğin inik, ön tampon ve arka tamponun hasarlı olduğu, muhtelif yerlerinde çizikler ve göçükler olduğu, TRAMER kayıtlarında 109.000 TL hasar kaydı olduğu tespit edilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2023 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 13:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2023 - 13:55

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/11/2023 - 13:55

06/09/2023 (İİK m.114/4)