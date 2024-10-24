T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı’ndan

Yayın Tarihi: 24 Ekim 2024 / 00:01

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI’NDAN

MADDE-1.İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı bünyesinde bulunan Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Uludağ Alanı, 1. Gelişim Bölgesinde (4000 metrekare) ve 2. Gelişim Bölgesindeki (41200 metrekare) alanlarının otopark ve 3 adet tuvalet işletmesinin 4 yıllığına kiralanması işini kapsamaktadır. 1. Gelişim Bölgesi TSK Kayak Eğitim Merkezi karşısında, Trendlife Otel yanında ve 2. Gelişim Bölgesinde Bof Otel karşısındaki alan ile Teleferik son istasyon durağı yanında bulunan alanlar otopark olarak işletilecektir.

MADDE- 2. İHALE DÖKÜMANLARININ NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale dökümanları Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı’ndan 1000 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir.

NOT: İhale sonucu oluşacak karar pulu, damga vergisi ve noter masrafları isteklilere aittir.

MADDE- 3. İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH, SAATTE VE HANGİ USÜLLE YAPILACAĞI:

İhale 07/11/2024 günü saat 14:00 da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanlığı Odunluk Mahallesi Liman Caddesi Efe Towers Kat:2 Uludağ Alan Başkanlığı Toplantı Salonu Nilüfer/Bursa adresinde gerçekleştirilecektir.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü yapılacaktır.

MADDE-4.TAHMİNİ BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

İhale, asgari yıllık %25 Ciro Yüzdesi veya asgari 24.901.280,00 TL (KDV hariç) sabit tutar olmak üzere İhale sonucunda en yüksek belirlenecek olan ciro payı yüzdesi tutarını teklif eden İstekli üzerine yapılacaktır.

Daha sonraki yıllara ait yıllık işletme bedeli ise, bir önceki yılın yıllık işletme bedeli üzerine “Tüketici Fiyat Endeksi – TÜFE” başlığı altında yayınlanan on iki aylık ortalamalara göre değişim (%) oranında artış yapılarak bulunacaktır.

İhale için geçici teminat tutarı 747.038,40TL (Yedi Yüz Kırk Yedi Bin Otuz Sekiz Türk Lirası Kırk Kuruş)’dur.

MADDE-5.TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER, TARİH VE SAAT:

İsteklilerin tekliflerini en geç 07/11/2024 günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) saat ayarına göre, saat 12:00’ a kadar ihalenin yapılacağı a Uludağ Alan Başkanlığı toplantı salonuna teslim edecektir. (Uludağ Alan Başkanlığı Odunluk, Liman Cd., Efe Plaza Kat:2 Toplantı Salonu 16110 Nilüfer/Bursa) Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Teklif şartları ihale tarihini takip eden 90 (doksan) gün süre ile geçerli kalacaktır.

MADDE-6.İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:

İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, aşağıda belirtilen evrakları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre eksiksiz bir şekilde hazırlayarak teklifleri kapsamında sunacaktır.

İstekli tarafından kaşelenerek imzalanmış İstekli İrtibat Bilgileri, İstekliyi temsile yetkili kişilerin kanuni ikametgâhı ve geçerli kimlik belgesi Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi; tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi: Gerçek kişi olması halinde, ilgisine göre Ticaret veya Sanayi Odası veya Esnaf veya Sanatkârlar Odasına, Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ihalenin yapıldığı yıl tanzim edilmiş belge, İhale alıcısının şirket ana sözleşmesinde otopark işletmesi ve/veya vale hizmeti faaliyetinde bulunduğunu gösteren belge, 0-15 yaş en az iki adet kar küreme aracı (Snowtrack) sahibi olmak (mülkiyetinin isteklide olduğunu gösterir belge), Saatte en az 60 ton kar püskürtme kapasiteli en az 10 beygir kar püskürtme makinesi sahibi olmak (mülkiyetinin isteklide olduğunu gösterir belge), En az bir adet C sınıfı ehliyet ile kullanılabilen kamyon sahibi olmak (mülkiyetinin isteklide olduğunu gösterir belge), En az bir adet römorklü traktör sahibi olmak (mülkiyetinin isteklide olduğunu gösterir belge), 2023 yılı en az 7.500.000,00TL(Yedi BuçukMilyonTürkLirası) ciro yapıldığını gösterir mali müşavir imzalı belge, Her sayfası istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş ihale dosyasının aslı, Teklif Mektubu, İhale tarihinden önceki beş (5) iş günü içerisinde tanzim edilmiş, istekliye, isteklinin firma olması halinde istekliyi temsile yetkili kişilere ait adli sicil belgesi,

Devlet İhale Kanunu ve diğer ilgili kanunlara göre ihale aşamasından sonra isteklinin ihalelerden yasaklı olduğu İdare tarafından tespit edilirse geçici teminat irad kaydedilir.

NOT: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE İLAN OLUNUR.