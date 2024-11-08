T.C Kültür Ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINDAN 2025 YILI (KÜÇÜKBAŞ) SAKATAT VE DİĞER ÜRÜNLERİN SATIŞI YAPILACAKTIR.

MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

25.680.000,00 TL 770.400,00 TL

Sıra No İşin Cinsi Nevi Satılacak Miktar Ölçü Birimi Birim Fiyat (Kdv Hariç) 1 Deri 16.000 Adet 29,00 TL 2 Bağırsak (İç Yağı Dahil) 16.000 Adet 300,00 TL 3 Kuyruk Yağı 16.000 Kg 290,00 TL 4 Kelle 16.000 Adet 154,00 TL 5 Karaciğer - Akciğer 14.000 Adet 460,00 TL 6 Böbrek – Yürek –Dalak (Böbrek Yağı, Perde Eti, Gırtlak Borusu Dahil) 14.000 Adet 75,00 TL 7 Paça 4 Adet (1 Takım) 16.000 Adet 16,00 TL 8 İşkembe Şirden Dahil 16.000 Adet 50,00 TL 9 Mumbar 16.000 Adet 105,00 TL 10 Koç Yumurtası 2 Adet (1 Takım) 12.000 Adet 4,00 TL 11 İşlenen Et Fazlası Sıyrılmış Yağ (İşlenen Etten Artan Yağ ve Döşler 14.000 Kg 177,00 TL 12 Eti Sıyrılmış Kemik 80.000 Kg 7,00 TL

Yukarıda cinsi yazılı olan koyun (küçükbaş) deri ve sakatat grubu tahmini miktar ve bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satılacak olup, süresi 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arası 365 gündür.

1- Koyun (Küçükbaş) sakatat ve diğer ürünleri her gün kesilen adak ve kurbanlıklardan elde edilen miktar olup, günlük olarak Adak Kurban Kesim Merkezinden alınacaktır.

2- İhaleye iştirak edenlerden:

Gerçek Kişiler

- Nüfus Cüzdanı Sureti

- Yerleşim Yeri Belgesi

- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

- Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

- Kayıtlı olduğu meslek odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

- Birim Fiyat Teklif Mektubu

Tüzel Kişiler

- Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri ve Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri

- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliği sicile kayıtlı olduğuna dair belge

- Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

- Vekâleten katılması halinde noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

- Birim Fiyat Teklif Mektubu

3- 2025 Yılı Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi 19.11.2024 Salı günü saat 11:00’de İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Kat:7 Taksim/Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılacaktır

4- İhaleye katılacak isteklilerin Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi ile ilgili evrakları ihale günü en geç saat 11:00’e kadar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.

5- Sakatat ve Diğer Ürünlerin Satış İhalesi ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri dahilinde Eyüp İmaret Şube Müdürlüğü, Eyüp Merkez Mahallesi Sultan Reşat Caddesi No:10 Eyüpsultan/İstanbul (Eyüpsultan Camii arkası) adresinden temin edilebilir.

6- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

7- Gazete ilan bedeli karar pulu vb. masraflar yüklenici firma tarafından ödenecektir. İLAN OLUNUR