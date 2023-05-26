T.C. KULU ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLANEN TEBLİGAT

Yayın Tarihi: 26 Mayıs 2023 / 00:01

Esas No : 2019/59 Karar No : 2023/208

Karar Tarihi : 17/05/2023

Suç : Kasten Yaralama

Sanıklar Kimliği: MUHAMMED BEŞİR Reşit ve Nisa oğlu 1984 Afganistan doğumlu,

MUHAMMED REHİMİ Nesir ve Nurşan oğlu 1993 Afganistan doğumlu

Karar özeti: Sanık Muhammed Beşiraleyhine açılan Kasten Yaralama davasındaverilen karar gereğince; sanık hakkında BERAAT karar verildiği,

Sanık Muhammed Rehimi aleyhine açılan Kasten Yaralama davasından verilen karar gereğince; üzerine atılı suçu işlediği sabit olmakla; sanığa müşteki Muhammet Beşir 'e yönelik işlediği kasten yaralama suçundan 6.750,00Adli Para cezasına hükmedildiği, sanık hakkında verilen cezanın 5271 Sayılı CMK 'nun 231. Maddesinin 5. Ve 6. Fıkraları gereğince sanık hakkında verilen mahkumiyetine ilişkin Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, dair karar verildiği ve tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşıitiraz yasa yolu açık olmak üzereilanen tebliğ olunur.