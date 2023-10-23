T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01

ESAS NO : 2022/134 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ : Kiren

PAFTA NO :

ADA NO : 111

PARSEL NO : 302

VASFI : Yol

YÜZÖLÇÜMÜ : 619,09 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : BAKİ GÜNGÖR, BİRGÜL MAMAÇ, HAYRİ GÜNGÖR, KEVSER SATILMIŞOĞLU, KEZBAN DEMİR, KEZBAN GÜNGÖR, MESUT GÜNGÖR, NURGÜL GÜNGÖR, ÖMER GÜNGÖR, RAMAZAN GÜNGÖR, RECEP GÜNGÖR, ŞEHRİYE KESER, ZEKİYE GÜNGÖR, MÜTEVEFFA ŞABAN GÜNGÖR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/134 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.