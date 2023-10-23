T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/134 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : Kiren
PAFTA NO :
ADA NO : 111
PARSEL NO : 302
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 619,09 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : BAKİ GÜNGÖR, BİRGÜL MAMAÇ, HAYRİ GÜNGÖR, KEVSER SATILMIŞOĞLU, KEZBAN DEMİR, KEZBAN GÜNGÖR, MESUT GÜNGÖR, NURGÜL GÜNGÖR, ÖMER GÜNGÖR, RAMAZAN GÜNGÖR, RECEP GÜNGÖR, ŞEHRİYE KESER, ZEKİYE GÜNGÖR, MÜTEVEFFA ŞABAN GÜNGÖR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/134 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01913309