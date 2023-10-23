T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/111 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ : KAŞIN BAŞI

PAFTA NO :

ADA NO : 104

PARSEL NO : 224

VASFI : TARLA

YÜZÖLÇÜMÜ : 5.435,37 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : EMRULLAH AĞAOĞLU, ERAY KÜÇÜK, ERCAN KÜÇÜK, EREN CAN KÜÇÜK, HALİME KÖRİSMAİLOĞLU, NURULLAH AĞAOĞLU, SEDEF HANIM AĞAOĞLU, YUSUF AĞAOĞLU, MÜTEVEFFA GÖNÜL KÜÇÜK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/111 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.