T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2022/126 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ : Kiren

PAFTA NO :

ADA NO : 111

PARSEL NO : 63

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 14.674,88 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN AĞAOĞLU, ADİLE ATA, ALİ AĞAOĞLU, EMİNE ÇINAR, FATMA UYSAL, FİLİZ DENİZ, GÜLAY YEŞİLDAĞ, GÜLESER KABAKCI, MEHMET AĞAOĞLU, MUSTAFA AĞAOĞLU, RİFAT AĞAOĞLU, SEHER AĞAOĞLU, SONGÜL AĞAOĞLU, TUNCAY AĞAOĞLU, YETER HAMZAOĞLU, YÜKSEL AĞAOĞLU, ZEKERİYA AĞAOĞLU MÜTEVEFFA RECEP AĞAOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/126 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.