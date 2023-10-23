T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2022/126 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : Kiren
PAFTA NO :
ADA NO : 111
PARSEL NO : 63
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 14.674,88 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDURRAHMAN AĞAOĞLU, ADİLE ATA, ALİ AĞAOĞLU, EMİNE ÇINAR, FATMA UYSAL, FİLİZ DENİZ, GÜLAY YEŞİLDAĞ, GÜLESER KABAKCI, MEHMET AĞAOĞLU, MUSTAFA AĞAOĞLU, RİFAT AĞAOĞLU, SEHER AĞAOĞLU, SONGÜL AĞAOĞLU, TUNCAY AĞAOĞLU, YETER HAMZAOĞLU, YÜKSEL AĞAOĞLU, ZEKERİYA AĞAOĞLU MÜTEVEFFA RECEP AĞAOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/126 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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|BASIN NO: ILN01913298