T.C. Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 / 00:01

T.C. KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2021/426

Esas 23/07/2024

Davacı , BEDRİ SAVAŞ ile Davalı , KURTALAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Siirt İli Kurtalan İlçesi YelliceKöyü102 ada 1 parselin kuzeyinde kalan (pafta:L47D17B3 toplam 11308,56 m² ) yer için ihyaya dayalı olarak, TMK 713 maddesi gereğince tapu iptal ve tescil davası açılmış olup öne sürülen 20 yılı aşkın zilyetliğine tasarruf koşullarının gerçekleşmediğine yönelik itirazı olanların mahkememizin 2021/426 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri ilan olunur.

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