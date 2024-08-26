T.C. Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesinden
Yayın Tarihi:
T.C. KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Sayı :2021/426
Esas 23/07/2024
Davacı , BEDRİ SAVAŞ ile Davalı , KURTALAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Siirt İli Kurtalan İlçesi YelliceKöyü102 ada 1 parselin kuzeyinde kalan (pafta:L47D17B3 toplam 11308,56 m² ) yer için ihyaya dayalı olarak, TMK 713 maddesi gereğince tapu iptal ve tescil davası açılmış olup öne sürülen 20 yılı aşkın zilyetliğine tasarruf koşullarının gerçekleşmediğine yönelik itirazı olanların mahkememizin 2021/426 Esas sayılı dosyalarına müracaat etmeleri ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02081160