T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/93 Esas Konu : Gaip Adayı Tahsin Eren
İ L A N
Davacı Bilal Eren ile Gaip adayı Tahsin Eren arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TAHSİN EREN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/05/2023
GAİP TC KİMLİK NO : 18005577632
ADI SOYADI : TAHSİN EREN
BABA ADI : REŞİT
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 11/08/1974
DOĞUM YERİ : KURTALAN
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|BASIN NO: ILN01830453