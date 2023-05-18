T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 18 Mayıs 2023 / 00:01

Sayı : 2023/93 Esas Konu : Gaip Adayı Tahsin Eren

İ L A N

Davacı Bilal Eren ile Gaip adayı Tahsin Eren arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen TAHSİN EREN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 03/05/2023

GAİP TC KİMLİK NO : 18005577632

ADI SOYADI : TAHSİN EREN

BABA ADI : REŞİT

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 11/08/1974

DOĞUM YERİ : KURTALAN