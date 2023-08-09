T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Ağustos 2023 / 00:01



İ L A N

DOSYA NO : 2016/350 Esas KARAR NO : 2021/84

Basit Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/02/2021 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 106/1-3.cümle maddesi gereğince hakkında beraat kararı verilenFuat ve Zümniye oğlu, 10/11/1970 doğumlu, Erzurum, Yakutiye, Dadaş mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT DURAK tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar ile katılan sanık müdafilerinin istinaf dilekçeleri kendisine tebliğ edilememiştir.

Mahkememizin 12/02/2021 günlü ilamı ile hakkında belirtilen suçlardan verilen beraat kararının ve katılan sanıklar Abdullah Mücahit Aydoğdu, Muammer Aydoğdu ve Zeynelabidin Aydoğdu vekillerinin bu beraat kararına karşı vermiş oldukları istinaf başvurularının bulunduğu hususunun 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Sanık hakkında verilen beraat hükmünün ve katılan sanık vekilleri tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçelerininilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.