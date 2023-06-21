T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/227 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Ağaçköy Mahallesi Değirmen sırtı mevkii

ADA NO : 118

PARSEL NO : 108

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 4.897,24 M2 arazinin 431,65 M2 'miktarlı alanı,

MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL YAVAŞ, SERPİL KAYSER, Hayati ÇETİN, AHMETÇETİN, MERYEM ÇELİK, HİDAYET ÜNLÜ, RAMAZAN KILIÇ

KAMULAŞTIRAN KURUM : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/227 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 19/07/2023 günü saat 14.45'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur