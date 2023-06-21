T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/227 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya Merkez Ağaçköy Mahallesi Değirmen sırtı mevkii
ADA NO : 118
PARSEL NO : 108
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 4.897,24 M2 arazinin 431,65 M2 'miktarlı alanı,
MALİKİN ADI VE SOYADI : İSMAİL YAVAŞ, SERPİL KAYSER, Hayati ÇETİN, AHMETÇETİN, MERYEM ÇELİK, HİDAYET ÜNLÜ, RAMAZAN KILIÇ
KAMULAŞTIRAN KURUM : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/227 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 19/07/2023 günü saat 14.45'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur
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|BASIN NO: ILN01849553