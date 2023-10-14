T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 / 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya MerkezLala Hüseyin Paşa Mahallesi 2051 ada, 1parsel,

165 m2yüz ölçümlü,Bahçeli Kagir Ev

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 138 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL : 332.799,75 TL

MALİK BİLGİLERİ : Şerife MEMİŞ vd.

KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/532 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 05/01/2024 günü saat 11:05'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.