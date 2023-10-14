T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kütahya MerkezLala Hüseyin Paşa Mahallesi 2051 ada, 1parsel,
165 m2yüz ölçümlü,Bahçeli Kagir Ev
KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 138 m2
TEKLİF EDİLEN BEDEL : 332.799,75 TL
MALİK BİLGİLERİ : Şerife MEMİŞ vd.
KAMULAŞTIRAN KURUM : KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/532 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,
Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,
Duruşmanın 05/01/2024 günü saat 11:05'da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur.
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|BASIN NO: ILN01908929