T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 17 Haziran 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/231 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kütahya İli Merkez İlçesi Ağaçköy Mahallesi Killik mevkii,

ADA NO : 116

PARSEL NO : 98

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 432,04 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Hava TÜRKAN

KAMULAŞTIRAN KURUM : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı kurumu vekili tarafından mahkememizin 2023/231 Esasından açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılacak taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 19/07/2023 günü saat 14.55'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ilanen tebliğ olunur