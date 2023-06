T.C. LAPSEKİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 13 Haziran 2023 / 00:01



Esas No: 2021/373

Karar No: 2022/343

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında 02/06/2022 tarihli gerekçelikararında sanık ENGİN DAĞDELEN ( Süleyman ve Makbule oğlu, 07/07/1985 İMRANLI doğumlu, SİVAS, İMRANLI, KAPIKAYA mah/köy nüfusunda kayıtlı. Adres: Dalyan Mah. Anafartalar Cad No: 3 B İç Kapı No:2) hakkında "Hakaret" suçundanhakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK'nın 73/4 ve CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca DÜŞMESİNE, sanık hakkında "Eşe Karşı Kasten Yaralama" suçundan 5237 sayılı TCK'nın 86/2, 86/3-a, 62/1 maddeleri uyarınca neticeten5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, sanık hakkında 24/11/2015 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı kararı da dikkate alınarakTCK'nın 53 maddesinin1, 2, 3 maddelerinin uygulanmasına, yine hükümlünün adli sicil kaydında yer alan İstanbul Anadolu 42 Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2019/209 Esas, 2020/480 Karar sayılı ilamın tekerrüre esas olması nedeniyle sanığa verilen hapis cezasının TCK'nun 58/6-7 maddesiuyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, sanık hakkında hapis cezasının infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,yargılama nedeniyle yapılan 168,20 TL giderin CMK 325/1 maddesi gereğince sanıktan tahsiline karar verildiği, ancak sanığın bilinenadresine yapılan tebligatın bila ikmal iade geldiği, tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve mernis adresinin güncellenmediğindensanık hakkında verilen karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince Mahkememizce verilen kararın gazetede ve internet haber sitesindeilanen tebliğine,

2-Hükmün işbu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 7 (gün) sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Hükmün tebliğinden itibaren 7 ( yedi) gün içerisindemahkememize ya da en yakın mahkemeyebir dilekçe verilmesi veyazabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın uyap ortamından taranıp, tarama merkezinden dosyaya aktarılması suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesineistinaf yasa yolunabaşvurabileceği,

İlan giderinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

