T.C. Lapseki (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu'ndan

Yayın Tarihi: 22 Kasım 2024 / 00:01

T.C. LAPSEKİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/49 SATIŞ

Mahkeme kararı gereği aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup malın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/49 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İl, Lapseki İlçe, ÇARDAK Beldesi, Tavşan Tarla Mevkii, 328 Ada, 43 Parsel, tapuda "tarla" vasfında olup, 33.967,51 m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın eğimi ortalama % 6-7 civarında, toprak sınıfının tınlı olduğu, keşif gününde taşınmazın bir kısmının tarımsal üretimde kullanıldığı ve sürülü olduğu, geri kalan kısmınında boş olduğu, bazı kısımlarının üzerinde orman emvali ağaç ve çalıların bulunduğu gözlenmiştir. Özellikleri itibariyle kuru marjinal tarım arazisi (KTA) olarak sınıflandırılmıştır. Taşınmaz kadastral yola cephelidir. Çardak Beldesi yerleşim alanına kuş uçuşu yaklaşık olarak 3 km. mesafededir.

Adresi : Çardak Beldesi 328 Ada 43 Parsel Lapseki / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 33.967,51 m2

İmar Durumu: Çardak Belediye Başkanlığının 09/03/2023 tarih ve 312 sayılı yazısında; taşınmazın 1/1000 Uygulama İmar Planı dışında tarla vasfında olup belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içerisinde kaldığı, tarla vasfında olduğundan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınarak imar durumunun değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2025 - 10:17 Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2025 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/02/2025 - 10:17 Bitiş Tarih ve Saati : 14/02/2025 - 10:17

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.