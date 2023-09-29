T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 29 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/429 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Hamitabat Köyü

MEVKİİ : Çayırlık Dere Boyu Köy Civarı

ADA NO : 187

PARSEL NO : 31

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.163,67m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Hanife Hor

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Hamitabat- Kırklareli DGKÇS

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/429 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023