T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/429 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Hamitabat Köyü
MEVKİİ : Çayırlık Dere Boyu Köy Civarı
ADA NO : 187
PARSEL NO : 31
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.163,67m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hanife Hor
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Hamitabat- Kırklareli DGKÇS
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/429 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22/09/2023
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|BASIN NO: ILN01899013