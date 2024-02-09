T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 09 Şubat 2024 / 00:01

ESAS NO : 2024/30 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Küçükkarıştıran Köyü

ADA NO : 203 (eski 203)

PARSEL NO : 104 (eski 8)

VASFI : Tarla

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil)

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/30 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 01/02/2024