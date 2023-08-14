T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/345 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ceylanköy Köyü

ADA NO : 120

PARSEL NO : 69

VASFI : Tarla

MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma İlknur Kaya

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Petrolleri A.O.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/345 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/08/2023