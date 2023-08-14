T.C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Yayın Tarihi:
ESAS NO : 2023/345 Esas KAMULAŞTIRMA İLANIKAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ceylanköy Köyü
ADA NO : 120
PARSEL NO : 69
VASFI : Tarla
MALİKİN ADI VE SOYADI : Fatma İlknur Kaya
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Petrolleri A.O.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/345 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/08/2023
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01876502