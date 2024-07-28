T.C. Lüleburgaz 3. Asliye Ceza Mahkemesi

Yayın Tarihi: 28 Temmuz 2024 / 00:01

T.C. LÜLEBURGAZ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2024/153

KARAR NO : 2024/119

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 29.02.2024 tarihli ilamı ile 157/1,43/1,53 maddesi gereğince Görevsizlik kararı verilen Yusuf ve Seniya oğlu 31.07.1996 Eminönü doğumlu, Embiya Canberk Erkılınç 'ın tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında TCK nın 157/1,43/1, 53. maddesi gereğince cezalandırılması amacıyla kamu davası açıldığı, mahkememizce TCK nın 158/1.f maddesi uyarınca " Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçunu oluşturup oluşturmayacağına ilişkin delillerin takdir ve değerlendirmesinin üst derece Ağır Ceza Mahkemesine ait olduğundan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 3,4,5 ve 9. Maddeleri uyarınca mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE karar verildiği anlaşılmakla;

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içeresinde MAHKEMEMİZ İTİRAZ KANUN YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanıkEmbiyaCanberk ERKILINÇ'a tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 22.07.2024

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