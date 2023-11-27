T.C.LÜLEBURGAZ3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 27 Kasım 2023 / 00:01

DOSYA NO : 2022/542

KARAR NO : 2023/575

Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 13.06.2023 tarihli ilamı ile 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-B.maddesi gereğince 5 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilen Alaattin ve Aynur oğlu 20.03.1996 Diyadin doğumlu,VEDAT GÜLER'in tüm aramalara ve adres araştırmalarına rağmen bulunmamış, gerekçeli karar kendisine tebliğ edilmemiştir.

Sanık hakkında TCK'nın 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 66/1-B maddesi gereğince takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 73. Maddesi gereğince 6 AY HAPİS CEZASI İLE CELANDIRILMASINA, TCK’nın 62. maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. Maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ edilmiş sayılacağı tarihten itibarende 7 günlük yasal süre içeresinde İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ NEZDİNDE İSTİNAF YOLUNA başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği hususu sanık VEDAT GÜLER'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23.11.2023