T.C. MAÇKA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 10 Ocak 2024 / 00:01

Sayı : 2023/627 Esas27/12/2023

Gaipliğine karar verilmesi istenen Yunus Yıldız hakkında bilgi sahibi olanların iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren mahkememiz dosyasına en geç 6 ay içinde müracaat etmeleri aksi halde Yunus Yıldız'ın GAİPLİĞİNE karar verileceği 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesigereğinceilanen tebliğ olunur. GAİP

TC KİMLİK NO : 26306516908

ADI SOYADI : YUNUS YILDIZ

BABA ADI : DURSUN

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 28/05/2000

DOĞUM YERİ : MAÇKA