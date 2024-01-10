T.C. MAÇKA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Yayın Tarihi:
Sayı : 2023/627 Esas27/12/2023
Gaipliğine karar verilmesi istenen Yunus Yıldız hakkında bilgi sahibi olanların iş bu ilanın yayınladığı tarihten itibaren mahkememiz dosyasına en geç 6 ay içinde müracaat etmeleri aksi halde Yunus Yıldız'ın GAİPLİĞİNE karar verileceği 4721 sayılı TMK 'nın 33. Maddesigereğinceilanen tebliğ olunur. GAİP
TC KİMLİK NO : 26306516908
ADI SOYADI : YUNUS YILDIZ
BABA ADI : DURSUN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 28/05/2000
DOĞUM YERİ : MAÇKA
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01964457