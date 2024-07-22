T.C. Malatya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
Yayın Tarihi:
GAİPLİK İLANI
Sayı : 2023/589 Esas 18/07/2024
Malatya ili, Sarıcıoğlu mah. Cilt no:47, hane no:189'da nüfusa kayıtlı 53758333074 Tc kimlik nolu SERAP PEKER'den 34 yıldır haber alınamadığı,kendisinin ölüm tehlikesi bulunduğundan bahisle,gaipliğine karar verilmesi talep edilmiştir,
Mahkememizce M.K.nun 33.maddesi gereğince duyuru yapılmasına karar verilmiştir, yukarıda ismi yazılı olan kişi hakkında bilgisi olanların duyuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2023/589 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilanen duyurulur
#ilangovtr BASIN NO: ILN02064830