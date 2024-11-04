T.C. Malatya 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. MALATYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
2. GAİPLİK İLANI
Sayı : 2022/36 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NEVZAT MEMİŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO : 398*****224
ADI SOYADI : NEVZAT MEMİŞ
BABA ADI : AZİZ
ANA ADI : AYŞEHAN
DOĞUM TARİHİ : 15/02/1964
DOĞUM YERİ : MALATYA
#ilangovtr BASIN NO: ILN02112569