T.C. Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2024 / 00:01

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/347 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı Battalgazi Belediye Başkanlığı, Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 1655 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/347 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.