T.C. Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden
Yayın Tarihi:
T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2024/347 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı Battalgazi Belediye Başkanlığı, Battalgazi İlçesi Bahçebaşı Mahallesi 1655 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/347 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02105842