T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2023 / 00:01

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/598 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , Tedaş Genel Müdürlüğü tarafından Dava konusu, Malatya ili, Yazıhanİlçesi Mısırdere Mahallesi 202 nolu parsel sayılı taşınmazın;TMK.'nun 713/5. maddesi uyarınca;Davalılar , Abdurrahman Boztepe, Adnan Boztepe, Asım Boztepe, Ayhan Boztepe, Ayşe Aladağ, Bekir Boztepe, Fadime Boztepe, Fatime İlhan, Hanım Kızılkaya, Hanife Boztepe, Hasan Boztepe, İdris Boztepe, İnsaf Boztepe, Saim Boztepe, Salim Boztepe, Sevda Karademir, Yakup Boztepe, Yasin Boztepe, Yusuf Boztepe adına tapuya kayıt ve tescili talep edilmiş olup;

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/598 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/08/2023