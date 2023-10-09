T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 09 Ekim 2023 / 00:01

İ L A N

Esas no: 2012/266 Esas 04/10/2023 Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.Mahkememiz dosyası ile birleşen Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/1259 Esas sayılı dosyasında Dava konusu edilen, Malatya İli Yazıhan İlçesi Mısırdere Mahallesi Tomolar mevkiinde 621 nolu taşınmaz parsel içerisinde bulunan batısında Bekir Doğan'ın evi ve bahçesi, doğusunda Döne Doğan'a ait bahçe, Gürsel Aslan'a ait susuz tarla, güneyinde Mısırdere yolu ve mezarlık, kuzeyinde 345 nolu parsel ile çevirili olan kadastro harici bırakılan yaklaşık 83.210,09 m² 'lik taşınmaz,

Mahkememiz dosyası ile birleşen Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/1340 Esas sayılı dosyasında Dava konusu edilen, Malatya İli Yazıhan İlçesi Mısırdere Mahallesi Tomolar mevkiinde 621 nolu taşınmaz parsel içerisinde bulunan, kuzeyi ve batısı 345 nolu parsel, doğusu Mehmet Doğan'a ait susuz tarla, güneyi mezarlıkla çevrili içerisinde konut, ambar ve ahırın da yer aldığı kadastro harici bırakılan yaklaşık 7.000 ² 'lik taşınmazlar ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada; Davacılar Davalı Dava:

1-)Mehmet DOĞAN 1-Hazine Tapu İptali ve Tescil

2-)Bekir DOĞAN 2-Malatya Büyükşehir (İmar İhyaya Dayalı)

Belediyesi

3-Yazıhan Belediyesi

Davacılar, dava konusu olan taşınmazların kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazların davacılar adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.