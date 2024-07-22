T.C.Malkara (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu Başkanlığı'ndan

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

ESAS SAYISI : 2023/60 Ort. Gid. Satış

: HİSSEDAR SİBEL TAŞCI - Mernis Adresi Boş

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/31 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İş bu ilanın ilgilisine tebliğ mahiyetinde bulunduğu ihtar olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Malkara İlçe, ALLIIŞIK Mahalle/Köy, 118 Ada, 15 Parsel, Tarla vasıflı taşınmazdır. Daha ayrıntılı bilgi e-satış portalında kayıtlı bulunan bilirkişi raporunda mevcuttur.

Adresi : Allıışık Mah. 118 Ada 15 Parsel Malkara / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 4.201 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 495.718,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Malkara Kad Şef 23/10/2023 tarih ve 20853 sayılı "Balabancık Ovası Büyükova alanında kalmaktadır" şerhi bulunmaktadır.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 10:01

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064713