T.C. Manavgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İ L A N

ESAS NO : 2023/137 Esas

Davacılar , ARİF ÇİÇEK, MEHMET ÇİÇEK, SAMİ ÇİÇEK ile Davalı , ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI VEKİLİ AV EDA TEMÜR TANSAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Değirmen özü mahallesi doğusu 101 ada 167 ve 168 parsel, batısı Tapulama Harici Yer,kuzeyi 1101 ada 153, 158, 159 ve 163 parsel, güneyi toprak yol ve devamında karpuz çayı ile çevrili yaklaşık 1.500 m²'lik taşınmazın mülkiyetinin davacılar adına tapuya tescili talep edildiğinden; Yukarıda mevkii ve sınırları yazılı bu taşınmaz üzerinde hak iddia eden herhangi bir kişi veya kurum var ise iş bu ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064549