T.C. MANAVGAT 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 04 Ekim 2023 / 00:01

Mahkememizin2022/96 esas 2023/562 kararsayılı dosyasında sanık Burak Acun, sanık Çağrı Karabudak ve sanık Sedat Acunhakkında basit yaralamasuçundan TCK nın 86/2 maddesi uyarınca (2 şer kez )2.250 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK.nın 231/5-6. maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Sanıkların CMK 231 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verilmiş olup, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi nezdindeitiraz yasa yoluna başvurulabileceği,

Müşteki İid Elabdu ve Müşteki Muhammed Ebucud ' ın gıyabında verilen kararın, müştekilerindosyamızda mevcut adresinin bulunmaması ve Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğünün cevabi yazısında adı geçen şahısların adres bilgilerinin mevcut olmadığı, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün cevabı yazısında özetle ''Suriye İnterpol'ü ile temas edilmesinin uygun olmayacağı'' bildirilmesi üzerine Müştekilerinadresinin meçhul olması nedeniyle bulunup karar tebliğ edilemediğinden;

7201 Sayılı Tebligat kanunun 28,29,30 ve 31 maddeleri gereğince ,Türkiye geneli 50,000 altı gazete de ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalındailan yolu ile tebliğine, kararın ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ve ilanın bir örneğininkararla birlikte Adliye divanhanesine asılmasına ilanen tebliğ olunur.25.09.2023