T.C. Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 07 Kasım 2024 / 00:01

T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2016/545 Esas

Karar No : 2018/324 Karar

Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 08/03/2018 tarihli ilamı ile TCK'nun 125/1 ve 109/2 maddeleri gereğince sanıkRamiz MAMEDOV hakkında Hakaret ve Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçlarındanMahkumiyet kararı verilerek, karar tebliği için sanık Ramiz MAMEDOV'a (Şirin ve Akhmed oğlu, 28/09/1974 doğumlu) tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ileManavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.