T.C. Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nden
T.C. MANAVGAT 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Dosya No: 2016/545 Esas
Karar No : 2018/324 Karar
Mahkememizin yukarıdave karar numarası yazılı 08/03/2018 tarihli ilamı ile TCK'nun 125/1 ve 109/2 maddeleri gereğince sanıkRamiz MAMEDOV hakkında Hakaret ve Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma suçlarındanMahkumiyet kararı verilerek, karar tebliği için sanık Ramiz MAMEDOV'a (Şirin ve Akhmed oğlu, 28/09/1974 doğumlu) tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,
İş bu ilan tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya zapta geçirilecek beyan ileManavgat Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr BASIN NO: ILN02116578