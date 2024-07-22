T.C. Manisa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/479- 480- 481- 482- 483- 484- 485- 486- 487- 488 ESAS

DavacıManisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı dava konusu; -2023-479 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 171 ada 1 parsel (eski 284 parsel)sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar BEDRİYE AYVALI, FEVZİ AYVALI, GÖNÜL ERDEN, İLHAN AYVALI, MURAT KARADAĞ, NAZLI AYVALI, REMZİ AYVALI, REYHAN NİŞ, SEYHAN ERDOĞAN,

-2023/480 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 172 ada 1 parsel (eski 285 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar YÜKSEL BUDAK,

-2023/481 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 173 ada 1 parsel (eski 291 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar OSMAN DAĞLI, MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,

-2023/482 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 174 ada 1 parsel (eski 290 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar OSMAN DAĞLI,

-2023/483 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 175 ada 1 parsel (eski 287 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar GÜLŞEN DERE, SULTAN UYAR, MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,

-2023/484 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 176 ada 1 parsel (eski 286 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar GÜLŞEN DERE, SULTAN UYAR, MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,

-2023/485 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 238 ada 2 parsel (eski 293 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar HÜSEYİ SAÇMA, BERNA BOZ, BERRİN ÇİÇEK, EMİNE LALEBAŞ, GÜLAY DENLİ PINAR, GÜLÇİN DENLİ BARDAK, HATİCE CEYHAN, HÜLYA DENLİ, ZEHRA DENLİ, ZERRİN DOĞUN,

-2023/486 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 238 ada 3 parsel (eski 305 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar HALİL DENLİ, MUSTAFA DENLİ, MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,

-2023/487 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 238 ada 6 parsel (eski 302 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar HATİCE UĞRAL, ZİŞAN TAŞKIRAN, EMİNE DİNÇ,

-2023/488 esas, Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Karaali Mahallesi 239 ada 1 parsel (eski 294 parsel) sayılı tarla vasıflı taşınmazın davalılar SEDAT SALIKER, AHMET METİN SALIKER, FERİHAN SALIKER, MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ,

TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Muradiye Organize Sanayi Bölgesi" projesinde 18/01/2022 tarih ve E.54219661-752.01.01-3275465-45 sayılı "Kamu Yararı Kararı" kararı ile Kamulaştırma Yararı Kararı gereğince yukarıda bilgileri belirtilen taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma işlemleri 2942 sayılı yasanın değişik 8. ve 10. maddesi gereğince yerine getirilmiş anlaşma sağlanamaması sebebi ile kamulaştırma bedel ve tescil davası açılmış olup, aynı Yasanın 14.maddesinde belirlenen 30 günlük süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerin, açılacak davada husumetin Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına yöneltileceği, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Davacı Adına Tescili davasının duruşmasının 06/09/2024 günü yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı, 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064690