T.C. MANİSA 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİ NE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLAN

Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 / 00:01

DOSYA No: 2023/17 TEREKE TASFİYE

BEŞEYLÜL mah. Atatürk Bulvarı Burak Aprt. No:106 D.7 Alaşehir/Manisa adresinde mukim46381599948 TC.Kimlik Nolu AHMET BURAK’IN terekesinin,Manisa 2.Sulh Hukuk mahkemesinin 19/07/2023 Tarih ve 2023/17 Tereke Esas, 2023/17 Tereke Karar kararı ile TMK.nun 612.maddesi gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Keyfiyet; İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.