T.C. MANİSA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayın Tarihi: 21 Haziran 2023 / 00:01



Sayı : E.78254810-2022/869-Ceza Dava Dosyası

Karar No:2023/478 19.06.2023

Konu : İLAN

İLAN

Manisa 3.Asliye Ceza Mahkemesinin 23.05.2023 tarih 2022/869 esas, 2023/478 sayılı kararı ile; Askeri Ceza Kanununa Muhalefet ( Firar ) suçundanŞahin ve Ümmü oğlu, 05.10.2000 Osmaniye d.lu, Osmaniye , Merkez, Akyar Mah./Köy.nüf. KayıtlıSadi ÖZDEMİR hakkında1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 66/1-a, TCK.62/1 , TCK.53/1-2-3,TCK.58 maddeleri gereğince 10 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiştir. Sanık Sadi ÖZDEMİR tüm aramalara rağmen bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Gerekçeli Kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli Kararınilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 19.06.2023