T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/87907 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/87907 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, ATICI Mahalle/Köy, 380 Ada, 42 Parsel, ZEMİN KAT 8 NO'LU B.B. Nolu Dükkan vasıflı taşınmazın her türlü bilgisi yukarıdaki linkteki ilan sayfamızda mevcuttur.
Adresi : Nişancıpaşa Mah Borsa Cad. No:9/A Zemin Kat 8 Nolu Batar Katlı Dükkan Şehzadeler / MANİSA
Yüzölçümü : 140 m2
Arsa Payı : 3/24
Kıymeti : 2.400.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:48
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:48
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:48
11/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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|BASIN NO: ILN01908379