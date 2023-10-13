T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Yayın Tarihi: 13 Ekim 2023 / 00:01

Örnek No:55*



2023/87907 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/87907 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Manisa İl, Şehzadeler İlçe, ATICI Mahalle/Köy, 380 Ada, 42 Parsel, ZEMİN KAT 8 NO'LU B.B. Nolu Dükkan vasıflı taşınmazın her türlü bilgisi yukarıdaki linkteki ilan sayfamızda mevcuttur.

Adresi : Nişancıpaşa Mah Borsa Cad. No:9/A Zemin Kat 8 Nolu Batar Katlı Dükkan Şehzadeler / MANİSA

Yüzölçümü : 140 m2

Arsa Payı : 3/24

Kıymeti : 2.400.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2023 - 10:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2023 - 10:48

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2023 - 10:48

11/10/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.