T.C. MANYAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 08 Şubat 2024 / 00:01

İLAN

T.C. MANYAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/65 Esas

DAVACI :TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ -

VEKİLİ : Av. EMRE BARIŞ ŞENKOYUNCU - [16876-78564-44813] UETS

DAVALILAR : ERİKA ANNA ERALP

Davacı tarafından mahkememize ibraz edilen 28/03/2023 havale tarihli dilekçe ile; dava konusu Balıkesir İli, Manyas İlçesi, Boğazpınar Mah., 964 parsel sayılı taşınmazda 5,29 m2 irtifak alanı ve 913,15 m2 mülkiyet kamulaştırılmasına karar verilmesini, Davacı vekili tarafından mahkememize ibraz edilen 16/06/2023 havale tarihli dahili davalı dilekçesinde; Erika ANNA ERALP'in dosyaya dahili davalı olarak dahil edilmesini talep ettiği ve dahili davalı olarak gösterildiğiniz Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası ile ilgili olarak ;

Mahkememizce dava dilekçesi tarafınızatebliğ edilememiş olup adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza ilanen tebligat yapılmış sayılacaktır ve HMK'nun 122 ve 127. maddeleri gereği işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde HMK'nun 129. maddedeki unsurları içerir formatta dilekçeile davaya cevaplarınızı, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126. maddesi gereği mahkememize ibraz etmeniz , iki haftalık süre içinde cevabın hazırlanmasının zor veya imkansız olduğu hallerde iki haftalık cevap süresi içinde müracaat halinde bir defaya mahsus bir ayı geçmemek üzere ek cevap süresi verilebileceği, HMK 122. maddenin ikinci cümlesindeki iki haftalık kesin sürede cevap ve usuli itirazlarını ibraz etmezse HMK'nun 128. maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve 131. maddesi gereği cevapdilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezse ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılacağınızın HMK'nun 129/2. maddesi yollaması ile 121. maddeye göre cevap dilekçesinde gösterilen ve elinizde bulunan belgelerin asılları ile birlikte harç ve vergiye tabi olmaksızın örneklerinin mahkememize verilmesi ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar içinde bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın yapılması ve ayrıca bildirilen delillerin toplanması için gerekli delil avansının mahkeme veznesine yatırması gerektiği, ibraz edilmeyen delillerin de ancak, HMK'nun 140/5. maddesinin ön inceleme aşamasında ibraz edilebileceği, aksi halde bu delillerden vazgeçmişsayılacağınız,

Duruşma Günü: 25/04/2024 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere İLANEN tebliğ olunur.15/01/2024