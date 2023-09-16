T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Yayın Tarihi: 16 Eylül 2023 / 00:01

ESAS NO : 2023/419 Esas DAVALI : MOHAMAD ALHMIDY - MERKEZ 1 KONTEYNIR KENT 36KİLİSDavacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında;

Davacı Semira Osman tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma, nafaka, tazminat ve velayet istemli dava açılmıştır.

Mahkememizce adresinize dava dilekçesi gönderilmiş olup, adresinizde tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, tüm delillerinizi varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde sunmanız aksi halde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.