T.C. MARDİN (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayın Tarihi: 15 Temmuz 2023 / 00:01

Örnek No:55*

2022/5 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mardin İl, Artuklu İlçe, ŞEHİDİYE Mahalle/Köy, 336 Ada, 4 Parsel,işbu gayrimenkul üzerinde inşaat yapılırsa 6781 sayılı kanunun 11. maddesi gereğince muvakkattır şerhi mevcut olup, satışa konu taşınmazın arsası ve arsa üzerindeki butik otelin zemin katında lobi ve otel girişi ile 1. katta 3 otel odasına denk gelen bölüm

Adresi : Şehidiye Mahallesi 336 Ada 4 Parsel Artuklu / MARDİN

Yüzölçümü : 211,68 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.469.382,40 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/09/2023 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/09/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2023 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2023 - 10:01