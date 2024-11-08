T.C.Marmaris 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 08 Kasım 2024 / 00:01

T.C.MARMARİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.71996651-2016/23-Ceza Dava Dosyası

Sanık MOHAMAD TAMIM AKEEL, M.Zafer ve Fadwa oğlu, 09/05/1967 ALEPPO doğumlu.

Sanık Göçmen Kaçakçılığı Yapmak suçundan 2 Yıl 6 Ay Hapis Ve 200,00 TL Adli Para Cezası verilmiş olup hüküm sanığın bildirdiği adresine tebligat yapılamadığından ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412sayılı CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine yasa yolu açık olmak üzere, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.