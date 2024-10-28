T.C. Marmaris 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nden

Yayın Tarihi: 28 Ekim 2024 / 00:01

T.C.MARMARİS 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2018/418-Ceza Dava Dosyası

Sanık Tarık HARRAK, Raşit ve Melika oğlu, 1977 Fas doğumlu. Avenue Hecior Berlioz Romchin 597790 Fransa adresinde oturur. Sanık hakkındaMahkememizce Basit Yaralama suçundan Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmolunduğu, sanık hakkındakihükmün 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 Sayılı CMUK 310 Maddesi gereğincetakip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak kararın Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne İtiraz yasa yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.