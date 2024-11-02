T.C. Menderes 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

Yayın Tarihi: 02 Kasım 2024 / 00:01

T.C. MENDERES 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2024/1165 Esas

Davacı İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekilleri tarafından davalılar aleyhine Mahkememize açılan ve aşağıda dava esas numaraları belirtilen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davalarının yapılan tensiplerinde verilen ara kararlar gereğince; Davacı vekili dilekçelerinde özetle, ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numaraları aşağıda belirtilen taşınmazlarda tesis edilecek irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile İZSUGenel Müdürlüğü adına tapuya tescillerine karar verilmesini talep etmiştir. Maliklerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün süre içerisinde kamulaştırma işlemine ve davacı İzsuGenel Müdürlüğüne karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin İzsu Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden dava konusu taşınmazlar için talep edilen irtifak ve mülkiyet haklarının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına VakıfbankŞubesine yatırılacağı, taşınmazların mali değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde Mahkememizin aşağıda belirtilen esas sayılı dava dosyalarına sunulması ilanen tebliğ olunur.

DAVA ESAS NO :2024/1165

DAVALI :ALİ ALTINBAŞ

TAŞINMAZ : İzmir ili, Menderes ilçesi, Yeniköy Mahallesi, Edil (Bahçecik) mevkii, 103 ada, 2 parsel

İRTİFAK ALANI : 577,37 m2